Bombeiros têm resposta rápida em atendimentos em áreas de difícil acesso

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul tem resposta rápida nos atendimentos em áreas de difícil acesso nas regiões do Estado, como em fazendas mais distantes, situadas em Corumbá, por exemplo.

Em algumas vezes, com apoio do helicóptero da Marinha, os resgates são feitos dos pacientes que necessitam de atendimento em hospitais.

Nas últimas 24 horas, entre os dias 16 e 17 de janeiro, o Corpo de Bombeiros atendeu quatro ocorrências, com destaque para o transporte do cidadao da região da Aldeia Uberaba.

Por volta das 17h40, a guarnição da resgate deslocou-se até o porto do Gerson, para realizar o transporte de um idoso de 74 anos.

O mesmo morador da região do Pantanal Aldeia Uberaba, veio na embarcação da resgate conduzida pelo sargento Ibrahim e acompanhado pelo técnico de enfermagem Elyeser Gonçalves.

Embora estivesse consciente e orientado, o paciente apresenta há dois meses, uma lesão aberta no dorso do pé direito sem cicatrizar. O idoso foi encaminhado até o PS de Corumbá, deixado aos cuidados da equipe médica plantonista.

Apoio do Corpo de Bombeiros

Outra ocorrencia atendida pela guarnição contou com apoio aéreo da Marinha. A vítima, um homem de 37 anos, foi feriada com golpes de faca e morreu no local do crime. porém com óbito constatado.

Houve, ainda, o resgate fluvial, com embarcação na Aldeia Uberaba (ainda em deslocamento) - aproximadamente 6 horas de ida e mais 6 horas de volta.

Outro atendimento foi direcionado a um idoso de 75 anos, resgatado da aldeia com uma lesão no pé devido a um acidente na aldeia. Ele está com infecção e já está em tratamento há dois meses, com uso de antibióticos e outros medicamentos, sem melhora no quadro médico.

A Aldeia Uberaba fica aproximadamente 7 horas de barco de Corumbá e a 1 hora de barco do Porto Índio, onde há uma pista de pouso.