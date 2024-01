Corpo de João Carreiro será velado na Câmara Municipal de Campo Grande

Douglas Melo, Reprodução

O corpo do cantor sertanejo João Carreiro, de 41 anos, que morreu após passar por uma cirurgia no coração, será velado das 7h às 9h desta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Campo Grande.

Na sequência, o corpo de João Sérgio Batista Corrêa Filho, será encaminhado para Cuiabá, cidade natal de João, no Mato Grosso, onde será sepultado, conforme o comunicado oficial compartilhado nas redes sociais, conforme o Campo Grande News.

Nesta semana, o cantor famoso pela voz potente postou que passaria por uma cirurgia para corrigir um prolapso na válvula mitral, anomalia cardíaca conhecida como sopro no coração. Carreiro teve complicações na sala de cirurgia e não reagiu às tentativas de reanimação.

A esposa do cantor, Francine Caroline, postou vídeos e comentários nas redes sociais quando o marido ainda estava na sala de cirurgia. "O coração dele já está funcionando sozinho, com a nova válvula. Começaram o procedimento para fechar a cirurgia", comentou Francine em sua conta no Instagram, por volta das 17h de quarta-feira.

Cerca de duas horas depois, a esposa de João voltou pedindo orações pelo marido. Francine também usou a rede social, nesta madrugada para lamentar a morte do marido. "Minha vida me deixou", escreveu nos stories.

Natural de Cuiabá (MT), o sertanejo ficou famoso em todo país com a música "O Bagulho é Louco, Mano", que acumula 18 milhões de visualizações no YouTube. Fez dupla com Capataz, nome artístico de Hilton Cesar Serafim da Silva, onde embalou o sucesso "Bruto, Rústico e Sistemático", que foi tema da novela "Paraíso", na TV Globo. A separação ocorreu em 2014.

Desde então, Carreiro foi morar em Sidrolândia, distante 70 quilômetros da capital sul-mato-grossense. Atualmente, o cantor residia em uma casa no condomínio onde gravou seu último projeto, intitulado "No Quintal de Casa".