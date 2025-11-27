Corpo de jovem desaparecido é encontrado no Rio Paraguai em Corumbá

O corpo de um jovem de 21 anos, desaparecido desde segunda-feira, foi localizado na manhã desta quinta-feira (27) no Rio Paraguai, em Corumbá. Por volta das 9h30, a vítima emergiu próximo ao Porto do 17º BFRON, onde equipes do Corpo de Bombeiros já realizavam buscas.

Segundo os militares, o corpo foi encontrado a cerca de 600 metros do ponto indicado por testemunhas, local onde o rapaz havia submergido. A equipe fez o manejo seguro e a retirada do corpo da água.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi entregue à funerária de plantão. As autoridades seguem acompanhando o caso e prestando apoio aos familiares.

