Corpo de jovem desaparecido é encontrado no Rio Paraná, em Três Lagoas

Equipes realizaram atendimento / JP News

Após dois dias de buscas, o corpo de Luiz Henrique de Paula Costa, de 20 anos, foi localizado na manhã deste sábado, 10, no Rio Paraná, em Três Lagoas (MS). O jovem estava desaparecido desde a última quinta-feira (8).

De acordo com familiares, Luiz teria tido uma discussão com a mãe na quarta-feira (7), após ser repreendido por conta do uso de drogas. No dia seguinte, ele saiu de casa e não foi mais visto.

O corpo foi avistado boiando nas águas do rio, nas proximidades do aterro de uma usina. Pescadores da região notaram a presença do cadáver e acionaram um morador que estava em um barco. Com a ajuda dele, foi possível remover o corpo até a margem, nas imediações da rampa de embarcações, de acordo com o site JP News.

A Polícia Civil foi acionada e registrou o caso, que seguirá sob investigação para apurar as circunstâncias da morte.

