Corpo de mulher é encontrado nu e em decomposição em córrego

Corpo estava próximo de vegetação / (Foto: Nova News)

Um corpo, aparentemente de uma mulher, foi encontrado nesta sexta-feira (13) no Córrego do Baile, no município de Nova Andradina, no trecho da BR-376, que liga a cidade para Ivinhema. A vítima estava em estado de decomposição e sem roupas.

O corpo estava enroscado na vegetação existente à margem do curso d’água, nas proximidades da ponte.

Segundo o Nova News, trabalhadores que atuavam na região observaram a presença do cadáver e acionou do Corpo de Bombeiros Militar, que constatou a veracidade do fato.