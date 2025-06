Corpo de turista brasileira é resgatado de cratera na Indonésia

Reprodução Instagram

O corpo de Juliana Marins foi localizado e resgatado nesta quarta-feira (25) por equipes de salvamento da Indonésia, após dias de buscas no Monte Rinjani.

Juliana, que era brasileira, fazia uma trilha na borda do vulcão quando caiu na cratera e deslizou por centenas de metros, na manhã do último sábado (21). As operações de resgate enfrentaram dificuldades devido ao mau tempo, ao terreno acidentado e à complexidade da logística.

Na terça-feira (24), um dos socorristas conseguiu alcançar o local onde ela estava, mas infelizmente a jovem já havia falecido.

Despedida emocionada

Nas redes sociais, Manoel Marins, pai de Juliana, prestou uma homenagem comovente à filha.

“No início deste ano ela nos disse que faria esse mochilão agora enquanto era jovem, e nós a apoiamos. Quando perguntei se queria ajuda financeira, ela respondeu: jamais. E assim viajou com os próprios recursos, fruto do seu trabalho. Estava feliz realizando um sonho, e nós também estávamos felizes por ela. Você partiu fazendo o que mais gostava, e isso nos conforta um pouco”, escreveu.

