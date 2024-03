Corregedoria abre cadastro para habilitação de leiloeiros públicos e corretores

Divulgação

Está aberto o processo de habilitação de leiloeiros públicos oficiais e corretores no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. O edital de abertura do credenciamento dos interessados foi publicado pela Corregedoria-Geral de Justiça, por meio da Comissão Permanente para Gerenciamento da Alienação Judicial Eletrônica, no Diário da Justiça (DJ) do dia 25 de março (Edital nº 001/2024, DJ edição nº 5369).



Os interessados em realizar a alienação judicial prevista no artigo 879 e seguintes do Código de Processo Civil deverão apresentar requerimento, acompanhado dos documentos exigidos no edital, endereçado ao Presidente da Comissão Permanente para Gerenciamento da Alienação Judicial Eletrônica do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do modelo do Anexo I do edital de abertura, até o dia 26 de abril de 2024.



Acesse a íntegra do Edital nº 001/2024 no Diário de Justiça edição nº 5369.