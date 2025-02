Correios abrem inscrições para Concurso de Redação de Cartas

Correios/ Divulgação

s Correios abriram as inscrições para a 54ª edição do Concurso Internacional de Redação, promovido pela União Postal Universal (UPU). A competição busca estimular a criatividade de crianças e adolescentes na escrita. O tema desta edição é: "Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo".

Os participantes devem redigir o texto em primeira pessoa, representando o oceano, abordando a importância da preservação marinha, o uso sustentável dos recursos naturais e a responsabilidade coletiva na conservação dos oceanos.

As inscrições ficam abertas até 28 de março e podem participar estudantes de escolas públicas e particulares com até 15 anos, 11 meses e 29 dias completos até 5 de maio de 2025. Nessa data, a redação vencedora da etapa nacional será inscrita na fase internacional junto à UPU.

O concurso é dividido em quatro etapas: escolar, estadual, nacional e internacional. Cada escola pode inscrever até duas redações, previamente selecionadas por uma Comissão Julgadora interna, que deve ser formalmente comunicada aos Correios.

Na etapa estadual, os Correios contarão com uma Comissão Julgadora composta por professores, escritores e representantes do Ministério da Educação e do Ministério da Comunicação para avaliar os textos selecionados.

A Comissão Julgadora da etapa nacional será indicada pelo Departamento de Comunicação Institucional (Decom) e premiará as três melhores redações. Os participantes dessa fase que não forem classificados entre os três primeiros receberão certificados da etapa estadual. Apenas os vencedores da fase nacional seguirão para a etapa internacional.

*Com informações da Agência Brasil