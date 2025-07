Correios ampliam atendimento com novo número nacional

Arte Correios/Divulgação

A central de atendimento dos Correios está de cara nova — e mais acessível. A partir desta segunda-feira (14), os usuários de todo o Brasil passam a contar com um novo número exclusivo para atendimento comercial e informações sobre contratos: 4003-8212, válido em qualquer região do país.

A modernização faz parte de um projeto mais amplo da estatal para aprimorar a experiência do cliente. As melhorias incluem a ampliação da capacidade tecnológica e a otimização dos canais de relacionamento, com foco em mais agilidade e segurança.