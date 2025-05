Correios inicia atendimento sobre descontos indevidos do INSS

O atendimento nos Correios é gratuito / Agência Brasil

A partir desta sexta-feira (30), aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) poderão contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios diretamente nas agências dos Correios. O serviço estará disponível de forma gratuita em mais de 5 mil unidades habilitadas em todo o país.

O atendimento será oferecido em Aquidauana, na agência localizada na Rua Manoel Antonio Paes de Barros, e em Anastácio, na Avenida Manoel Murtinho.

A medida amplia a rede de atendimento presencial para beneficiários do INSS, especialmente em regiões onde o instituto não possui unidades próprias. A iniciativa faz parte de um esforço do Governo Federal para combater fraudes que causaram prejuízos a milhares de idosos, vítimas de descontos indevidos em seus benefícios.

Segundo o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, a parceria com o INSS reforça o papel social da estatal. “Com nossa capilaridade e estrutura, atuamos como um braço do governo, oferecendo segurança e acesso aos direitos fundamentais para quem mais precisa”, afirmou.

O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, destacou que a nova possibilidade de atendimento visa facilitar o acesso dos beneficiários à solução dos problemas. “Estamos ampliando o acesso e oferecendo um caminho direto para resolver os casos de descontos indevidos”, explicou.

Já o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou que a parceria com os Correios é parte de um esforço concentrado para garantir que nenhum aposentado ou pensionista fique no prejuízo. “Vamos ampliar o atendimento e chegar a quem tem mais dificuldade de acesso, inclusive com atendimento presencial”, disse.

Atendimento seguro e proteção de dados

O atendimento nas agências dos Correios será feito por profissionais treinados, respeitando protocolos de segurança e confidencialidade de dados, conforme estabelece a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Para os municípios que ainda não contam com agências habilitadas, estão previstas ações itinerantes e mutirões de atendimento, com o objetivo de garantir o acesso ao serviço em todo o país.

A lista completa das agências participantes pode ser consultada no site oficial dos Correios.

