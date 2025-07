Correios realizam 1,3 milhão de atendimentos a aposentados e pensionistas do INSS

Serviço começou em 30 de maio em quase cinco mil agências da estatal vinculada ao Ministério das Comunicações / Divulgação

Desde o início da parceria com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), as cerca de cinco mil agências dos Correios em todo o país prestaram 1,3 milhão de atendimentos presenciais a aposentados e pensionistas que buscaram esclarecimentos sobre descontos não autorizados por entidades associativas.

De acordo com Juliana Picole Agatte, diretora de Governança e Estratégia dos Correios, o trabalho tem sido essencial para garantir um atendimento humanizado e eficiente. Ela ressalta que o serviço será mantido por tempo indeterminado.

Para ser atendido, o beneficiário precisa apenas apresentar um documento de identificação na agência dos Correios. Caso esteja acamado ou com mobilidade reduzida, outra pessoa pode comparecer com procuração válida.

Após a consulta, o beneficiário aguarda até 15 dias úteis pela resposta da entidade associativa e pode retornar à agência para validar ou contestar a informação recebida. A manifestação de concordância ou discordância deve ocorrer em até 30 dias corridos, seja pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.

Importante alertar que nem o INSS nem os Correios realizam contato por WhatsApp, telefone, e-mail ou SMS solicitando dados pessoais ou links para consulta. Os canais oficiais são as únicas fontes confiáveis de informação.

Além desse atendimento, os Correios mantêm parceria com o INSS por meio do Balcão do Cidadão, auxiliando no requerimento de benefícios por incapacidade temporária. Com presença em todos os municípios, as agências oferecem infraestrutura acessível para idosos e pessoas com dificuldades no acesso digital.

No final de junho, os Correios lançaram um selo comemorativo em homenagem aos 35 anos do INSS, celebrando o papel social da instituição e sua importância para milhões de brasileiros.

