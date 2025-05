Correios vão oferecer atendimento presencial sobre descontos no INSS

Um total de 4.730 agências dos Correios, em todas as unidades da Federação, oferecerão o apoio a aposentados e pensionistas de modo presencial a partir de 30 de maio / Divulgação

A partir do dia 30 de maio, aposentados, aposentadas e pensionistas contarão com um novo canal de atendimento presencial para consultar possíveis descontos não autorizados em seus benefícios do INSS. Uma parceria entre o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a Previdência Social e os Correios permitirá que 4.730 agências em todo o país prestem esse serviço diretamente à população.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22), durante coletiva de imprensa com o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz; o presidente do INSS, Gilberto Waller; e a diretora de Governança e Estratégia dos Correios, Juliana Agatte.

Segundo o ministro, a iniciativa busca atender principalmente o público mais vulnerável, que encontra dificuldades no uso de tecnologias. “Esse atendimento presencial é voltado às pessoas que precisam de um acolhimento direto. Nenhum aposentado ou pensionista ficará sem assistência”, garantiu Queiroz.

Nas agências, será possível consultar a existência de descontos, contestar cobranças não reconhecidas, validar autorizações, verificar respostas das associações após análise e imprimir protocolos com orientações para continuidade do processo. Para ser atendido, o cidadão precisará apresentar apenas um documento de identificação com foto.

Segundo o INSS, após a realização da consulta, o prazo para resposta da associação é de até 15 dias úteis. A pessoa poderá retornar à agência para contestar ou confirmar a justificativa apresentada.

Apesar da ampliação do atendimento, o presidente do INSS reforçou que o uso dos canais digitais — aplicativo Meu INSS, site oficial e Central 135 — continua sendo a via prioritária. “As agências dos Correios são uma alternativa para quem realmente não consegue acessar os meios digitais. Não há necessidade de correria. Não há prazo limite para esse serviço, ele permanecerá disponível”, explicou Gilberto Waller.

Atualmente, 98% dos atendimentos do INSS são feitos por meio digital ou telefônico. Apenas 2% — cerca de dois milhões de pessoas — ainda recorrem ao atendimento presencial.

Treinamento e estrutura

Para garantir a qualidade do serviço, aproximadamente 20 mil funcionários dos Correios serão treinados a partir do dia 26 de maio. Nas unidades com sistema de senhas, será disponibilizada uma opção específica para atendimento relacionado ao INSS. Nas demais, haverá um guichê exclusivo para esse público.

Onde não houver agência habilitada, os funcionários orientarão os cidadãos sobre a unidade mais próxima com capacidade para prestar o atendimento. Também está em avaliação a realização de ações itinerantes, voltadas a comunidades mais afastadas ou desassistidas, como regiões ribeirinhas e quilombolas.

Números da operação

Desde que o serviço foi disponibilizado nos canais digitais, mais de 11 milhões de brasileiros já realizaram a consulta. Desse total, 5,7 milhões verificaram que não havia descontos registrados. Outros 1,87 milhão afirmaram não reconhecer os valores descontados, enquanto pouco mais de 40 mil confirmaram ter autorizado as cobranças.

Para Juliana Agatte, a parceria reforça o papel social dos Correios. “Com essa iniciativa, cumprimos nossa missão de integração nacional, oferecendo acolhimento, orientação e acesso aos serviços públicos, principalmente para os que mais precisam”, afirmou a diretora da estatal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!