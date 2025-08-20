Corrida dos Poderes será lançada no dia 28 com palestra de Yeltsin Jacques

Corrida dos Poderes / Saul Schramm/Secom/Arquivo

Neste ano, a corrida acontece no dia 25 de outubro, com largada às 17h10 em frente à Assembleia Legislativa.

A 3ª edição da Corrida dos Poderes será oficialmente lançada no dia 28 de agosto, às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O evento marca o início da contagem regressiva para uma das provas mais aguardadas do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul, que une esporte, cidadania e solidariedade.

Durante o lançamento, os participantes poderão acompanhar a palestra do atleta paralímpico e comunicador Yeltsin Jacques, referência nacional no esporte e inspiração em superação. A participação no evento dá direito a certificado para os servidores públicos que se inscreverem antecipadamente pelo site da Escola de Governo: https://www.cursos.ms.gov.br/EscolaGov/Home/DetalhesEvento/3688.

As inscrições para a corrida começam no dia seguinte, 29 de agosto, às 9h, exclusivamente pela internet, no site https://corridadospoderes.ms.gov.br/. O primeiro lote será exclusivo para servidores públicos estaduais. Já o segundo lote, aberto ao público geral, será disponibilizado no dia 23 de setembro, também às 9h.

A taxa de inscrição será a doação de um brinquedo novo, que será destinado ao programa Caixa Encantada, iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul voltada ao acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, serão 4.200 vagas disponíveis para as diferentes categorias da prova.

Modalidades e estrutura

Os participantes poderão escolher entre as opções de caminhada (3 km), corrida de 5 km ou 10 km, além da prova kids, voltada para o público infantil. O percurso da corrida será divulgado em breve.

A entrega dos kits está marcada para os dias 21 e 22 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro.

Cronograma

* Lançamento oficial: 28 de agosto, às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

* 1º lote de inscrições (servidores públicos): 29 de agosto, às 9h, pelo link: https://corridadospoderes.ms.gov.br/

* Treinão em Costa Rica: 21 de setembro, às 7h30.

* 2º lote de inscrições (público geral): 23 de setembro, 9h: https://corridadospoderes.ms.gov.br/

* Entrega dos kits: 21 e 22 de outubro no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

* Corrida: 25 de outubro, às 17h10 (largada em frente à Assembleia Legislativa).

* Entrega dos troféus: 29 de outubro.

A Corrida dos Poderes se consolida como um evento que promove integração entre instituições, qualidade de vida e compromisso social. Com participação crescente a cada edição, a iniciativa reforça o papel do esporte como ferramenta de transformação coletiva.

