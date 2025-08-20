Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 11:11

Buscar

Últimas notícias
X
3ª edição

Corrida dos Poderes será lançada no dia 28 com palestra de Yeltsin Jacques

Neste ano, a corrida acontece no dia 25 de outubro, com largada às 17h10, na Capital

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 07:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corrida dos Poderes / Saul Schramm/Secom/Arquivo

A 3ª edição da Corrida dos Poderes será oficialmente lançada no dia 28 de agosto, às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O evento marca o início da contagem regressiva para uma das provas mais aguardadas do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul, que une esporte, cidadania e solidariedade.

Neste ano, a corrida acontece no dia 25 de outubro, com largada às 17h10 em frente à Assembleia Legislativa.

Leia Também

• Governo de MS mantém alerta e atuação dos bombeiros sobre incêndios florestais

• Prova de Vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS

• Projeto de Lei propõe reorganização dos cartórios de Corumbá e Ladário

Durante o lançamento, os participantes poderão acompanhar a palestra do atleta paralímpico e comunicador Yeltsin Jacques, referência nacional no esporte e inspiração em superação. A participação no evento dá direito a certificado para os servidores públicos que se inscreverem antecipadamente pelo site da Escola de Governo: https://www.cursos.ms.gov.br/EscolaGov/Home/DetalhesEvento/3688.

As inscrições para a corrida começam no dia seguinte, 29 de agosto, às 9h, exclusivamente pela internet, no site https://corridadospoderes.ms.gov.br/. O primeiro lote será exclusivo para servidores públicos estaduais. Já o segundo lote, aberto ao público geral, será disponibilizado no dia 23 de setembro, também às 9h.

A taxa de inscrição será a doação de um brinquedo novo, que será destinado ao programa Caixa Encantada, iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul voltada ao acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, serão 4.200 vagas disponíveis para as diferentes categorias da prova.

Modalidades e estrutura
Os participantes poderão escolher entre as opções de caminhada (3 km), corrida de 5 km ou 10 km, além da prova kids, voltada para o público infantil. O percurso da corrida será divulgado em breve.

A entrega dos kits está marcada para os dias 21 e 22 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro.

Cronograma
* Lançamento oficial: 28 de agosto, às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.
* 1º lote de inscrições (servidores públicos): 29 de agosto, às 9h, pelo link: https://corridadospoderes.ms.gov.br/
* Treinão em Costa Rica: 21 de setembro, às 7h30.
* 2º lote de inscrições (público geral): 23 de setembro, 9h: https://corridadospoderes.ms.gov.br/
* Entrega dos kits: 21 e 22 de outubro no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.
* Corrida: 25 de outubro, às 17h10 (largada em frente à Assembleia Legislativa).
* Entrega dos troféus: 29 de outubro.

A Corrida dos Poderes se consolida como um evento que promove integração entre instituições, qualidade de vida e compromisso social. Com participação crescente a cada edição, a iniciativa reforça o papel do esporte como ferramenta de transformação coletiva.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Direitos

Justiça de Miranda reconhece morte de jovem desaparecido desde 2024

Meio Ambiente

Onça-pintada é perseguida por queixadas em Corumbá

Policial

Polícia Civil cria comitê para modernizar tecnologia

As reuniões ocorrerão a cada dois meses, podendo ser convocadas de forma extraordinária

Geral

Projeto propõe criação do Dia Estadual do Antigomobilista em MS

Publicidade

Estradas

Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias

ÚLTIMAS

Economia

CNI mantém previsão de alta do PIB em 2,3% mesmo com tarifaço dos EUA

Agropecuária está aquecida e deve sustentar crescimento da economia

Política

Governo de MS destaca Lei do Pantanal e política de apoio à produção no campo

A reunião realizada na sede da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo