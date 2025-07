Corumbá divulga agenda de festas julinas em escolas municipais

Festas julinas na região / Divulgação

Neste sábado,5, várias escolas da Rede Municipal de Ensino de Corumbá vão realizar os tradicionais Arraiás. As unidades escolares se preparam para receber estudantes, famílias e toda a comunidade com danças típicas, comidas tradicionais, brincadeiras e apresentações especiais.

Mais do que momentos de celebração, os arraiás escolares fortalecem os laços entre escola e comunidade, valorizam as tradições culturais e promovem um espaço acolhedor de convivência e alegria. Cada festa é pensada com dedicação pelas equipes escolares, com a participação ativa dos alunos e o envolvimento das famílias.

Confira abaixo a programação completa:

Sábado

Nhá Eutrópia

Unidade Escolar: EMREI Eutrópia Gomes Pedroso

Local: Assentamento Tamarineiro I

Horário: 8h

Arraiá Nhá Esmeralda

Unidade Escolar: EMREI Luís de Albuquerque - Extensão Estância Esmeralda

Local: Fazenda Estância Esmeralda

Horário: 8h

Nhá Tilma e Valódia

Unidade Escolar: EMEI Tilma Fernandes Veiga

Local: Corumbaense FC - Av. General Rondon, 1338 - Centro

Horário: 8h30

Nhá Nazaré

Unidade Escolar: EMREIP Sebastião Rolon - Extensão Nazaré

Local: (não informado)

Horário: 9h

Nhô Clio

Unidade Escolar: EM Clio Proença

Local: Rua Ciriaco de Toledo, 4375

Horário: 10h

Arraiá das Estrelinhas

Unidade Escolar: CEMEI Estrelinha Verde

Local: Escola Barão do Rio Branco - Rua Geraldino Martins de Barros - Centro

Horário: 10h

Arraiá Maria Benvinda Rabello

Unidade Escolar: CEMEI Maria Benvinda Rabello

Local: Praça CEU - Rua Marechal Deodoro, 2185 - Bairro Popular Nova

Horário: 10h

Nhá Santa Aurélia

Unidade Escolar: EMREIP Santa Aurélia

Local: Fazenda Santa Aurélia

Horário: 10h

Festa do Leite

Unidade Escolar: EMRP Paiolzinho

Local: Assentamento Paiolzinho

Horário: 10h

Rachid in Roça

Unidade Escolar: EM Rachid Bardauil

Local: Rua Alan Kardec, 1655 - Bairro Aeroporto

Horário: 10h30

Nhá Nicinha do Sertão

Unidade Escolar: CEMEI Eunice Ajala Rocha

Local: Rua Paraná, 52 - Bairro Cristo Redentor

Horário: 11h

Nhá Aninha

Unidade Escolar: CEMEI Ana Gonçalves do Nascimento

Local: Igreja Cristo Rei - Rua Antonio Maria Coelho esq. com Anita Garibaldi - Cristo Redentor

Horário: 11h

Arraiá da Alegria - Nhô Tamandaré

Unidade Escolar: EM Almirante Tamandaré

Local: Rua Sete de Setembro, s/n - Bairro Cravo Vermelho

Horário: 11h

Nhô Pedrito

Unidade Escolar: EM Pedro Paulo de Medeiros

Local: Rua Colombo, 1050 - Centro

Horário: 16h

Nhô Fernando e Nhô Candelária

Unidade Escolar: EM Fernando de Barros

Local: Rua Fernando de Barros, 233 - Bairro Centro América

Horário: 17h

