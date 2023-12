Corumbá Eco Extremo começa na próxima semana e deve reunir 1,5mil participantes

Governo de MS

Corumbá recebe o maior evento de esportes de aventura da região Centro-Oeste, na próxima semana. A nona edição do Eco Pantanal Extremo - Jogos de Aventura será de 15 a 17 de dezembro e deve reunir 1.500 atletas de todo o Brasil, além de participantes de países vizinhos da América do Sul.



As inscrições seguem abertas, porém as vagas são limitadas e devem ser feitas a partir do site oficial do evento.



O Eco Pantanal Extremo é realizado pela Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Funec (Fundação de Esportes de Corumbá), em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania)



Serão disputadas provas de tiro prático, maratona aquática, mountain bike, canoagem, corrida de trilha e stand up paddle.



Cada modalidade é coordenada por suas respectivas federações e neste ano vai oferecer prêmios em dinheiro, totalizando mais de R$130 mil em premiações.



A entrega dos kits será na próxima sexta-feira (15), das 8 às 18 horas, no Centro de Convenções do Pantanal, no Porto Geral. “O Eco Pantanal Extremo vem mais uma vez fechar o ano com chave de ouro. É uma competição tradicional do nosso calendário esporte e muito esperada pelos atletas. Tenho certeza que essa nova edição vai proporcionar experiências inesquecíveis aos mais de 1.500 participantes previstos”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.



O titular da Setescc, Marcelo Ferreira Miranda, enfatiza que o evento é capaz de aliar a prática esportiva à valorização do ecossistema pantaneiro. “Corumbá é uma cidade mágica, rica natural e culturalmente, e o Eco Pantanal Extremo é promovido em meio a esse cenário perfeito para desafios emocionantes, testando a habilidade dos competidores e oferecendo uma imersão única nas belezas do Pantanal”.