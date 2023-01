Corumbá encerra inscrição para Festival do Peixe nesta terça-feira

Pratos devem ser a base de peixe / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Corumbá abriu inscrições para o Festival do Peixe. Este ano o evento acontece junto ao Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá.

Organizado pela ABRASEL MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul), a edição acontece entre os dias 26 de janeiro e 05 de fevereiro.

As inscrições estão abertas para os associados da ABRASEL e devem ser feitas até esta terça-feira (24). Clique aqui para se inscrever.

Os vencedores serão anunciados no dia 5 de fevereiro. Um site será disponibilizado para votação dos melhores pratos, que devem obrigatoriamente utilizar a carne do Pintado. Será premiado o primeiro, segundo e terceiro lugar.

O festival ocorre dentro dos estabelecimentos participantes. O restaurante deverá escolher com qual prato participará da competição, realizar a inscrição através do link e providenciar foto do prato encaminhar para o e-mail natalia@praestocomunicacao.com.br.

Cada estabelecimento inscrito irá receber um enxoval do festival contendo: banner, encarte de cardápio, display de mesa e camiseta para garçons.