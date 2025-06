Corumbá prioriza pavimentação e drenagem no MS Municipalismo

Reunião no gabinete / Bruno Rezende

Em consenso com o legislativo municipal, o prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel, priorizou, na segunda fase do programa MS Ativo Municipalismo, a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Guatós. O acordo, que vai permitir o início das obras, foi firmado hoje (9) à tarde numa reunião com o governador Eduardo Riedel e na presença dos vereadores, secretários municipais e parlamentares das bancadas federal e estadual.

Riedel parabenizou o protagonismo dos representantes de Corumbá ao elencar projetos estruturantes para a cidade e a união em torno de um projeto coletivo.

“A presença de vocês demonstra o prestígio do município de Corumbá. Este programa começou lá atrás, com o objetivo de ajudar os municípios em investimentos estruturantes. Estamos falando de educação, saúde e assistência social. A gente sempre fala que o cidadão e a cidadã de Mato Grosso do Sul não diferenciam o que é dever do município, do Estado ou da União. A população quer resultado. O fato de vocês estarem juntos aqui, olhando para a frente facilita em muito o nosso trabalho e das nossas bancadas. O que vocês estão apresentando é a causa do serviço público”, garantiu o governador.

O prefeito Dr. Gabriel apresentou um planejamento estratégico para os próximos anos e garantiu que o município necessita de obras de infraestrutura, principalmente, de drenagem para escoamento de águas pluviais. “Isso é importante porque vai proteger várias regiões da cidade”.

Atualmente, dentro do programa MS Ativo em Corumbá estão sendo executadas obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas, revestimento primário em rodovias vicinais, reforma geral de escolas e construção de unidades habitacionais.

Estiveram presentes na reunião os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog), os deputados estaduais Paulo Duarte, coronel Davi, Paulo Corrêa, Junior Mochi, Mara Caseiro, Rinaldo Modesto, Zé Teixeira, além da presença do parlamentar federal Geraldo Resende.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS