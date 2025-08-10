Corumbá recebe capacitação para entidades do Terceiro Setor de MS

Evento da Sead promove orientação sobre uso de recursos públicos e transparência na atuação de OSCs
Superintendente do Terceiro Setor, José Henrique, dando a capacitação / Laucymara Ayala Ajala/Sead
O município de Corumbá sediou na última quinta-feira, 7, uma capacitação voltada às OSCs (Organizações da Sociedade Civil) de Mato Grosso do Sul. A ação, promovida pela Superintendência do Terceiro Setor, ligada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), ocorreu no auditório do Colégio Salesiano de Santa Tereza.
A capacitação tem como objetivo orientar as entidades sobre a correta aplicação dos recursos públicos, além de reforçar a importância da transparência e da prestação de contas na execução de projetos sociais. As OSCs atuam, muitas vezes, em territórios onde o poder público tem maior dificuldade de alcançar, atendendo populações vulneráveis, como pessoas em situação de rua, vítimas de violência, idosos, indígenas, LGBTQIA+, e dependentes químicos.
Entre os exemplos de atuação está o trabalho do Imnegra (Instituto da Mulher Negra do Pantanal), localizado na área central de Corumbá. A organização desenvolve ações de inclusão e geração de renda, como cursos gratuitos de costura, doação de roupas e livros, além da valorização da cultura afro-brasileira por meio de brechós e oficinas de artesanato.
A costureira Daniela Cristina Dias de Oliveira, de 66 anos, é uma das pessoas que teve a vida transformada por meio do instituto. “Ouvi na rádio sobre a oficina de costura, fui aprender e até hoje é dessa renda que consigo me manter”, relatou.
Outra participante é Evandreia Lopes Soares, de 41 anos, que conheceu o Imnegra durante a pandemia, enquanto ajudava na confecção de máscaras. Ela se tornou monitora de cursos e associada à instituição. “Aqui, muitas mulheres conseguem aprender e levar renda para casa, tudo de forma gratuita”, explicou.
Para a presidente da entidade, Ednir de Paulo, a visita técnica e o acompanhamento do Governo do Estado são fundamentais. “É importante que os técnicos saiam dos gabinetes e venham até nós. O terceiro setor também faz parte das políticas públicas. Mais do que buscar recursos, é preciso saber como aplicá-los com responsabilidade”, afirmou.
O superintendente do Terceiro Setor da Sead, José Henrique Denis, destacou a relevância das organizações. “As OSCs conhecem de perto as necessidades da população. Fazem muito com pouco e chegam aonde o Estado nem sempre consegue. Por isso, é essencial que tenham suporte técnico e que mantenham a transparência na gestão dos recursos”, completou.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Evento
Cavalgada da Expoaqui 2025 sairá do Sindicato Rural às 7h neste sábado
Cavalgada da ExpoAqui reúne moradores em Aquidauana
Famílias se reúnem na tradicional cavalgada da Expoaqui para dar início à festa
Economia
Levantamento é do 6º Observatório de Carreiras e Mercado
Economia
"Prioridade não é retaliar, é resolver", disse Alckmin
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS