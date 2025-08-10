Corumbá recebe capacitação para entidades do Terceiro Setor de MS

Superintendente do Terceiro Setor, José Henrique, dando a capacitação / Laucymara Ayala Ajala/Sead

O município de Corumbá sediou na última quinta-feira, 7, uma capacitação voltada às OSCs (Organizações da Sociedade Civil) de Mato Grosso do Sul. A ação, promovida pela Superintendência do Terceiro Setor, ligada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), ocorreu no auditório do Colégio Salesiano de Santa Tereza.

A capacitação tem como objetivo orientar as entidades sobre a correta aplicação dos recursos públicos, além de reforçar a importância da transparência e da prestação de contas na execução de projetos sociais. As OSCs atuam, muitas vezes, em territórios onde o poder público tem maior dificuldade de alcançar, atendendo populações vulneráveis, como pessoas em situação de rua, vítimas de violência, idosos, indígenas, LGBTQIA+, e dependentes químicos.

Entre os exemplos de atuação está o trabalho do Imnegra (Instituto da Mulher Negra do Pantanal), localizado na área central de Corumbá. A organização desenvolve ações de inclusão e geração de renda, como cursos gratuitos de costura, doação de roupas e livros, além da valorização da cultura afro-brasileira por meio de brechós e oficinas de artesanato.

A costureira Daniela Cristina Dias de Oliveira, de 66 anos, é uma das pessoas que teve a vida transformada por meio do instituto. “Ouvi na rádio sobre a oficina de costura, fui aprender e até hoje é dessa renda que consigo me manter”, relatou.

Outra participante é Evandreia Lopes Soares, de 41 anos, que conheceu o Imnegra durante a pandemia, enquanto ajudava na confecção de máscaras. Ela se tornou monitora de cursos e associada à instituição. “Aqui, muitas mulheres conseguem aprender e levar renda para casa, tudo de forma gratuita”, explicou.

Para a presidente da entidade, Ednir de Paulo, a visita técnica e o acompanhamento do Governo do Estado são fundamentais. “É importante que os técnicos saiam dos gabinetes e venham até nós. O terceiro setor também faz parte das políticas públicas. Mais do que buscar recursos, é preciso saber como aplicá-los com responsabilidade”, afirmou.

O superintendente do Terceiro Setor da Sead, José Henrique Denis, destacou a relevância das organizações. “As OSCs conhecem de perto as necessidades da população. Fazem muito com pouco e chegam aonde o Estado nem sempre consegue. Por isso, é essencial que tenham suporte técnico e que mantenham a transparência na gestão dos recursos”, completou.

