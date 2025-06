Corumbá reforça plano de manejo para onças avistadas em áreas urbanas

Reunião do gabinete nesta sexta-feira / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá realizou, nesta sexta-feira, 27, uma nova reunião técnica para definir estratégias de manejo de onças-pintadas que têm sido avistadas em áreas urbanas do município, especialmente na região da Cacimba. O encontro contou com a participação de representantes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ampliando a articulação entre os órgãos envolvidos.

O prefeito Dr. Gabriel destacou o compromisso da administração municipal com a segurança da população e a preservação da fauna pantaneira. “A Prefeitura é parceira das ações, buscando garantir a segurança da nossa população e a preservação da fauna silvestre do nosso Pantanal”, afirmou.

A analista ambiental Fabiane Gonçalves de Souza, do Ibama-MS, explicou que as ações fazem parte de um plano interinstitucional contínuo e articulado com diversas entidades. “Apresentamos o trabalho que temos realizado, não apenas agora, mas também ao longo das semanas anteriores, em parceria com diversas instituições. Permaneceremos atuando enquanto o problema persistir. O trabalho é por tempo indeterminado”, disse.

O Plano de Ação Interinstitucional reúne a Prefeitura de Corumbá, por meio da (Fundação de Meio Ambiente do Pantanal), o Ibama/Prevfogo, a PMA (Polícia Militar Ambiental) e o IHP (Instituto Homem Pantaneiro). O objetivo é reduzir riscos de conflitos entre os felinos e a população humana ou animais domésticos e de criação.

No último dia 20, equipes técnicas percorreram áreas com registro de circulação das onças e encontraram vestígios recentes, como pegadas. Já foram instaladas câmeras de monitoramento para mapear os deslocamentos dos animais e medidas de afugentamento estão sendo aplicadas para evitar aproximações indesejadas.

A FMAP reforçou o compromisso do município com a orientação da população, o combate à desinformação e a promoção de uma convivência segura com a fauna silvestre. Os órgãos envolvidos também alertaram para a importância da participação da comunidade na notificação imediata de avistamentos.

Participaram da reunião a chefe do Escritório do Ibama em Corumbá, Jussara Barbosa da Fonseca Alves; o técnico ambiental Ottoni Santos Lili, do Ibama-MS; e a médica-veterinária Thaís Cristina Vieira Vianna, da FMAP.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!