Coveiro aciona a PM após achar mulher enterrada viva em Minas Gerais

Divulgação / PM MG

Uma mulher de 36 anos foi encontrada enterrada viva no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, no interior de Minas Gerais, nesta terça-feira ,28.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após coveiros terem percebido um túmulo fechado com tijolo e cimento fresco, além de marcas de sangue próximas ao local.

Chegando ao cemitério, os policiais ouviram gritos de socorro e decidiram quebrar a parede de tijolos. A mulher então foi retirada e levada ao hospital.

Segundo a vítima, ela estava em casa com o marido quando a residência foi invadida por dois indivíduos encapuzados que a agrediram. Ela ainda afirmou à polícia que no dia anterior havia guardado armas e drogas para duas pessoas e que esse itens teriam sido extraviados.

Dois suspeitos de 20 e 22 anos foram identificados, mas não foram detidos até o momento.