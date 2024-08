CPE recebe visita de delegação de dirigentes da OAB-MS

Um grupo de 31 diretores e presidentes das subseções da OAB-MS de todo o estado estiveram na tarde desta sexta-feira, dia 9 de agosto, em visita a Central de Processamento Eletrônico (CPE) localizada no prédio do CIJUS, em Campo Grande. Os advogados, acompanhados do presidente da OAB, Bitto Pereira foram recepcionados pelo presidente do Tribunal, Des. Sérgio Fernandes Martins e coordenação da CPE.

Os advogados percorreram todos os setores da Central e receberam as explicações sobre o funcionamento do setor modelo do poder judiciário estadual do juiz diretor da CPE, Olivar Augusto Coneglian. O magistrado trouxe uma breve explanação sobre o setor cível, criminal, coordenadorias e departamento de apoio judicial da CPE. Toda a estrutura é responsável pela movimentação de cerca de 800 mil processos em conjunto com os cartórios judiciais.

O presidente Sérgio Fernandes Martins garantiu os advogados “que vocês estão muito bem servidos em relação e em comparação a outros estados. Aqui vêm tribunais de todo o país para copiar o nosso modelo. Esse modelo realmente é um modelo que funciona, evidentemente, que tem muito ainda a dar e que a cada administração melhora um pouco mais, como desde o início de minha gestão me comprometi em aperfeiçoar a CPE, atendendo os pedidos dos advogados e vamos continuar assim, e com certeza, teremos um avanço mais extraordinário”.

O presidente da OAB, Bitto Pereira agradeceu pela receptividade do Tribunal de mostrar o funcionamento do CPE aos representantes de advogados de todo o MS e do pronto atendimento em sua gestão de todas as reivindicações da classe dos advogados não somente em relação à CPE, como também dos demais serviços do poder judiciário estadual.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul