Criação de cavalos exige técnica, manejo e paixão pelo campo

Nesta edição, o podcast convida o público para uma imersão no universo da criação de cavalos, uma atividade que carrega tradição, desperta paixão e exige cada vez mais profissionalismo dentro do agronegócio.

Em Mato Grosso do Sul, a equinocultura avança e ganha protagonismo, seja nas pistas, no campo ou no lazer. Por trás desse crescimento, está um mercado dinâmico que envolve genética de alto nível, nutrição equilibrada, sanidade rigorosa e um manejo cada vez mais técnico. Criar cavalos hoje é uma atividade estratégica, onde cada decisão impacta diretamente na qualidade e no desempenho dos animais.

Para enriquecer o debate, o episódio recebe o médico veterinário Paulo Zandavalli, que compartilha sua experiência e destaca os pilares essenciais da criação de equinos. Segundo ele, o sucesso começa na base: uma alimentação adequada, um controle sanitário eficiente e atenção constante ao bem-estar animal.

Assista o episódio completo aqui: https://youtu.be/YJBmoc-h2rM

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