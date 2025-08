Criança de 8 anos morre após picada de escorpião em MS

Vítima ficou internada na UTI, mas não resistiu / Redes sociais

Valentina Macedo, de apenas 8 anos, faleceu no último domingo, 3, após ser picada por um escorpião enquanto brincava com a irmã no quintal de casa. O caso aconteceu em Chapadão do Sul.

Após a picada, Valentina foi levada inicialmente ao hospital municipal, mas, diante da gravidade do quadro, precisou ser transferida para o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Ela ficou internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) durante a última semana, mas não resistiu, segundo oportal Jovem Sul News.