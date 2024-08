Criança de 9 anos morre após ser atropelada em Santa Rita do Pardo

Santa Casa de Campo Grande / Campo Grande News

Um menino de 9 anos faleceu neste sábado (17), três dias depois de ser atropelado por um veículo Gol enquanto retornava da escola em Santa Rita do Pardo. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (14), quando a criança estava de bicicleta e foi atingida pelo carro no cruzamento das ruas José da Costa Lima e Padre Tadeu.

Após o atropelamento, o menino foi imediatamente socorrido e levado para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Apesar de inicialmente estar consciente, seu estado de saúde se deteriorou rapidamente e ele precisou ser intubado. Posteriormente, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande para tratamento intensivo.

O boletim de ocorrência revela que o carro estava na via preferencial e o motorista, identificado apenas como Gustavo, prestou auxílio imediato e pediu para que o socorro fosse acionado. O acidente foi registrado como morte a esclarecer, e a polícia está conduzindo uma investigação para determinar as circunstâncias exatas do ocorrido.

O delegado Lúcio Marinho informou que a criança colidiu com a lateral traseira do veículo e o motorista permaneceu no local até a chegada dos bombeiros, acompanhando o atendimento no hospital. A polícia tomou ciência do acidente através de mensagens nas redes sociais, segundo informações do Campo Grande News.