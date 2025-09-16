Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 18:36

Trânsito

Criança fica gravemente ferida ao pular de ônibus escolar no distrito de Taunay

Vítima foi socorrida pelo SAMU com traumatismo na cabeça e crise convulsiva

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 15:14

A criança foi então encaminhada com urgência ao Pronto Socorro de Aquidauana / Divulgação

Na manhã desta terça-feira (16), uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida após pular de um ônibus escolar em movimento, no distrito de Taunay, região rural de Aquidauana.

O acidente aconteceu por volta das 11h32, quando o ônibus retornava da escola. Segundo informações, a criança pulou do veículo ainda em deslocamento, vindo a sofrer ferimentos graves na cabeça.

Após a queda, a vítima apresentou uma crise convulsiva e rebaixamento do nível de consciência, indicativos de traumatismo craniano.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a equipe da Bravo 05 realizou o atendimento no local. Antes da chegada do SAMU, um médico da SESAI que estava presente iniciou os primeiros socorros.

A criança foi então encaminhada com urgência ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde permanece sob os cuidados da equipe médica.

As circunstâncias do incidente ainda deverão ser apuradas.

