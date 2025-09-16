Criança fica gravemente ferida ao pular de ônibus escolar no distrito de Taunay

Vítima foi socorrida pelo SAMU com traumatismo na cabeça e crise convulsiva
A criança foi então encaminhada com urgência ao Pronto Socorro de Aquidauana / Divulgação
Na manhã desta terça-feira (16), uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida após pular de um ônibus escolar em movimento, no distrito de Taunay, região rural de Aquidauana.
O acidente aconteceu por volta das 11h32, quando o ônibus retornava da escola. Segundo informações, a criança pulou do veículo ainda em deslocamento, vindo a sofrer ferimentos graves na cabeça.
Após a queda, a vítima apresentou uma crise convulsiva e rebaixamento do nível de consciência, indicativos de traumatismo craniano.
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a equipe da Bravo 05 realizou o atendimento no local. Antes da chegada do SAMU, um médico da SESAI que estava presente iniciou os primeiros socorros.
A criança foi então encaminhada com urgência ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde permanece sob os cuidados da equipe médica.
As circunstâncias do incidente ainda deverão ser apuradas.
