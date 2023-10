Crianças do projeto Bombeiros do Amanhã recebem brinquedos

Doação de brinquedos / Divulgação

Crianças do projeto Bombeiros do Amanhã receberam doação de brinquedos da Igreja Universal.

Em alusão ao Dia das Crianças, crianças de 9 a 12 anos receberam um presente para relembrar o "lado bom de ser criança".

Na última segunda-feira, 9, a entrega foi feita pelo Pastor Marcílio, os Coordenadores e colaboradores do Projeto além do Tenente Lucival representando o comando do 1ºSGBM/Ind.



O projeto é uma parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Assistência Social de Aquidauana.