Crimes eleitorais estão na mira da Polícia Federal por meio do Painel de Casos

Painel de monitoramento / Divulgação

A Polícia Federal reforça a disponibilidade do Painel de Business Intelligence (BI) “Casos Eleitorais em Andamento” para acompanhamento das ações em tempo real durante o segundo turno das eleições municipais. Lançado em agosto deste ano, o painel é uma ferramenta digital inédita que permite ao público acompanhar de forma detalhada e transparente as investigações em curso sobre crimes eleitorais.

Para facilitar a navegação e interpretação dos dados apresentados no painel, a PF disponibilizou o Guia de Leitura do Painel BI. Esse documento explica em linguagem acessível às informações de cada indicador e gráfico do painel, como número de inquéritos e termos circunstanciados, quantias apreendidas, e tipos de crimes investigados, incluindo corrupção eleitoral e propaganda irregular.

Os links para acessar o painel e o guia estão abaixo:

• Painel BI “Casos Eleitorais em Andamento”

• Guia de Leitura do Painel BI

Desde o primeiro turno, em 6/10, até 23/10, a PF registrou 867 casos de crimes eleitorais, com 665 Inquéritos Policiais (IPLs) e 202 Termos Circunstanciados (TCs). Ao longo desse período, foram conduzidas 443 pessoas, e os valores apreendidos somaram R$ 3.963.433,50 – dos quais R$ 934.887,70 em espécie. Em 2024, as apreensões acumuladas atingem R$ 53,7 milhões (R$ 23,3 milhões em espécie), principalmente em investigações de corrupção eleitoral (compra de votos) e propaganda irregular (boca de urna).

Essa nova plataforma é mais um passo no compromisso da PF em garantir um processo eleitoral seguro e transparente, permitindo que a sociedade acompanhe de perto as ações de combate a ilícitos eleitorais durante este segundo turno.

*Com informações da Agência Gov.