Cultura aquidauanense em luto: Morre o artesão Toninho

Artista pantaneiro, ele era reconhecido por seu trabalho com o arenito / Arquivo pessoal

A cultura de Aquidauana perdeu um de seus nomes mais emblemáticos. Faleceu nesta quarta-feira, 14, o artesão e escultor Antônio Elias, conhecido como Toninho, aos 63 anos. Artista pantaneiro, ele era reconhecido por seu trabalho com o arenito, rocha avermelhada típica da Serra de Maracaju, e por representar com riqueza de detalhes elementos da fauna do Pantanal, como garças, tuiuiús e jacarés.

Natural de Aquidauana, onde nasceu em 8 de fevereiro de 1961, Toninho iniciou sua trajetória artística nos anos 1980, fazendo entalhes em madeira. Na década seguinte, teve como mentor o mestre escultor José Carlos “Índio”, período em que também começou a trabalhar com mármore de Bonito.

Foi com o arenito, porém, que encontrou sua verdadeira expressão artística. Suas obras foram expostas em importantes espaços culturais de Mato Grosso do Sul, como o MARCO (Museu de Arte Contemporânea) e a Morada dos Baís, em Campo Grande, além do Museu de Arte Pantaneira e da Casa do Artesão, em Aquidauana.

Toninho também teve papel importante na preservação da memória local, sendo o responsável pela restauração dos bustos dos fundadores de Aquidauana e da placa da prainha de Anastácio.

Abalado, em poucas palavras o seu filho Álvaro expressou-se: “Levo com grande orgulho o legado que meu pai deixou na cultura aquidauanense”.

Ele deixa dois filhos. O velório ocorre na Capela da Central Pax, em Anastácio, localizada atrás do hospital. O sepultamento será realizado nesta quinta-feira (15), às 7h30, no Cemitério Municipal de Anastácio.

