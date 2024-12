Curso de bordado de fitas trançadas abre oportunidades para mulheres em Aquidauana

Curso abre oportunidades de renda / Arquivo pessoal

Terminou nesta semana um curso de bordado de fitas trançadas, promovido pelo Senar. O curso gratuito e profissionalizante abre oportunidades ded rendas para mulheres da região.

As aulas foram realizados em uma chácara cedida pela aluna Marta de Paula, em Aquidauana. Ao todo, 8 mulheres participaram da capacitação, que teve duração de dois dias e focou no aprendizado dessa técnica artesanal.

Marta de Paula, que também participou das aulas, destacou a importância do curso para aumentar a renda mensal das participantes. "Foi um curso muito bom, pois é uma forma de aumentar as nossas rendas no final do mês", afirmou ela.

O Senar continua oferecendo cursos que visam o desenvolvimento profissional e a geração de renda para os moradores da região, com ênfase em práticas simples e acessíveis.

A iniciativa tem sido bem recebida pelas mulheres locais, que agora têm a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido para transformar a renda familiar.