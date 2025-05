Curso de cooperativismo do IFMS capacita agricultores e indígenas em Miranda

Curso tem 25 matriculados, entre assentados rurais e povos tradicionais / Foto: Arquivo Pessoal

Uma turma formada por agricultores familiares, indígenas e moradores de comunidades tradicionais do município de Miranda, no Pantanal sul-mato-grossense, está participando de um curso sobre cooperativismo promovido por professores do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). A capacitação é parte do projeto IFMS na Comunidade, lançado em 2023, e visa proporcionar autonomia econômica e fortalecer os laços coletivos entre os produtores da região.

O curso surgiu da própria demanda da comunidade local, especialmente do Assentamento Bandeirantes, onde famílias já desenvolvem atividades como a criação de peixes em tanques e cultivo de hortaliças em estufas hidropônicas, mas enfrentavam dificuldades para comercializar a produção. De acordo com o professor Gilberto Astolfi, do Campus Campo Grande, a dependência de atravessadores limitava os ganhos dos produtores.

“Eles procuraram o IFMS buscando uma solução. A ideia da cooperativa partiu deles, e o nosso papel é capacitar e orientar tecnicamente todo o processo”, explica Astolfi, que também é diretor de Empreendedorismo e Inovação do Instituto.

Ministrado de forma presencial, uma vez por mês, o curso conta com quatro módulos teórico-práticos, abordando desde os fundamentos da economia solidária até os trâmites legais para a criação e registro de uma cooperativa. As aulas são conduzidas por Astolfi e pelo professor Mario Ney, do Campus Coxim, que destaca o caráter transformador da formação.

“O cooperativismo é um movimento global que visa reduzir desigualdades causadas pelo sistema econômico dominante. A formação vai além da organização legal: ela busca o fortalecimento do grupo com base na escuta, no respeito e na reciprocidade”, enfatiza Mario.

O grupo de 25 participantes se prepara para fundar formalmente a COOPEAVI (Cooperativa dos Agricultores do Vale do Ivinhema), com apoio técnico do IFMS. Ao final do curso, previsto para junho, a cooperativa estará oficialmente registrada e apta a atuar no mercado.

Para os assentados, a iniciativa representa uma chance real de romper o isolamento social e econômico. Carlos Segatto, participante da capacitação, destaca o impacto do curso: “Entender os mecanismos do cooperativismo nos dá autonomia para gerar renda e empregos. É uma oportunidade única para nossas comunidades”.

Joeldo de Oliveira, também assentado, reforça a importância prática da ação. “Sem nota, a gente não consegue vender no mercado formal. A cooperativa vai facilitar a comercialização e garantir nosso sustento. E o IFMS cumpre o que promete. É um parceiro confiável”, afirma.

O projeto *IFMS na Comunidade* tem como objetivo aproximar o Instituto Federal da realidade local. Além da capacitação em cooperativismo, a iniciativa já promoveu a instalação de tanques de piscicultura e cursos profissionalizantes em diversas regiões do estado, como em Rochedinho e Campo Grande.

Mais informações sobre a capacitação podem ser obtidas pelo e-mail: direi@ifms.edu.br.