Curso de costura capacita 10 mulheres para o mercado de trabalho em Aquidauana

Costureiras que participaram no curso / Foto: Divulgação

O curso de corte e costura oferecido gratuitamente em Aquidauana dispõe de vários reconhecimentos, principalmente em dar dignidade e método de renda. A última edição formou 10 mulheres para o mercado de trabalho.

As aquidauanense receberam capacitação, em parceria com a Prefeitura Municipal, Sindicato Rural e Senar, nos dias 26 a 30 de junho, na sede do Geração de Renda, sob a supervisão da instrutora do SENAR, Cecília Recalde de Souza.

Com carga horária 80 horas, durante o curso, as participantes modelaram peças, confeccionaram novos vestuários, tais como, shorts, camisa, saia e vestido.

O curso foi realizado ensinando as mulheres a operar máquina de costura doméstica, utilizando as técnicas específicas e, principalmente, seguindo as normas de qualidade, produtividade e segurança.

Cada cursista, que tinha como pré-requisito, ter feito o curso de corte e costura básico, ou ao menos que já soubesse costurar, produziu três peças ao longo do curso “Corte e Costura – Modelagem e Confecção de Peças”. Confira nas fotos, as alunas vestindo as peças que elas produziram.

*Com assessoria.