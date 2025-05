Curso de cultivo orgânico capacita indígenas da Aldeia Cachoeirinha em Miranda

Participantes aprenderam métodos de plantio orgânico de hortaliças / Divulgação

Um grupo de indígenas da Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, concluiu na quarta-feira, 21, o Curso de Cultivo Orgânico de Hortaliças, promovido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Miranda, o SENAR-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena.

Com carga horária de 24 horas, a capacitação foi realizada entre os dias 19 e 21 de maio e teve como objetivo difundir técnicas sustentáveis de produção agrícola. As aulas, com conteúdos teóricos e práticos, aconteceram em um espaço cedido na residência do casal Cirilo e Gilda, moradores da aldeia.

Durante o curso, os participantes aprenderam métodos de plantio orgânico de hortaliças como alface, cebolinha, couve, berinjela e pimentão. A atividade foi conduzida pelo instrutor Arnaldo Mongelo, que destacou o engajamento dos alunos. “Foi uma turma muito competente e comprometida. O objetivo foi plenamente alcançado”, afirmou.

A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O secretário da pasta, Wilson Santos, ressaltou a importância da iniciativa. “Essa parceria representa não apenas capacitação técnica, mas também uma nova possibilidade de geração de renda e valorização da agricultura familiar nas comunidades indígenas”, disse.

A cerimônia de encerramento contou com a presença de representantes da secretaria, incluindo a servidora Fátima Ramos e o diretor de Agricultura Emiliano Martins.

Os interessados em participar de futuras capacitações oferecidas pelo SENAR em Miranda podem entrar em contato com a mobilizadora Marily Flores, do Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena.

