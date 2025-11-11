Curso de Escuta Especializada reforça proteção à criança e adolescente

Capacitação em Nioaque qualifica profissionais para atendimento humanizado
O curso é conduzido pela assistente social Doêmia Ignês Ceni / Divulgação
A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), iniciou nesta segunda-feira, 10 de novembro, o Curso de Escuta Especializada, voltado aos profissionais da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do município.
Com carga horária de 40 horas, a capacitação segue até o dia 14 de novembro e tem como objetivo aprimorar o atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, conforme estabelece a Lei nº 13.431/2017.
A formação visa garantir que o acolhimento seja realizado de forma sensível, segura e humanizada, evitando a revitimização e assegurando a proteção integral de cada criança e adolescente.
O curso é conduzido pela assistente social Doêmia Ignês Ceni, profissional do Poder Judiciário Estadual, especialista em Educação a Distância e com ampla experiência em formação de equipes em todo o Mato Grosso do Sul. Doêmia atua como tutora da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (EJUD/MS), da Escola da Magistratura (ESMAGIS), além de colaborar com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos temas Depoimento Especial e Escuta Especializada.
Participam profissionais do CRAS, CREAS, Educação, Saúde, Conselho Tutelar e conselheiros do CMDCA, reforçando o compromisso intersetorial da prefeitura com a promoção, defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
A secretária municipal de Assistência Social destacou a importância do curso: “Trabalhar com escuta especializada é lidar com histórias muito delicadas, que exigem preparo e sensibilidade. Essa capacitação vem justamente para garantir que cada profissional se sinta seguro e capaz de oferecer um atendimento humanizado e eficiente, protegendo de verdade quem mais precisa.”
O prefeito André Guimarães também ressaltou a relevância da iniciativa: “Quando capacitamos nossos profissionais, fortalecemos toda a rede de cuidado e garantimos que cada atendimento seja feito com responsabilidade e acolhimento.”
Com ações como esta, Nioaque reafirma o compromisso com a construção de um município mais humano, justo e preparado para cuidar do futuro de suas crianças e adolescentes.
