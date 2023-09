Curso de fabricação artesanal de derivados do leite está com vagas em aberto

Curso de geração de renda / (Foto: Divulgação)

Estão abertas inscrições para o curso de fabricação artesanal de derivados do leite. As aulas acontecem de 25 a 27 de setembro, no período da manhã e tarde, no Sindicato Rural de Aquidauana.

Os interessados devem fazer a inscrição no Núcleo de Geração de Renda, em frente a escola Caic. É necessário estar com os documentos pessoais e comprovante de residência.

As vagas são limitadas e o curso oferece oportunidade de fazer uma renda extra com a fabricação.

Mais informações no telefone (67) 3240-1400 (ramal 1462).