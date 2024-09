Curso de fotografia na Economia Criativa abre portas para recolocação no mercado em MS

Capacitação gratuita oferecida pelo MS Qualifica / Divulgação

Teve início nesta terça-feira (24) e segue até quarta-feira (25) o curso "Fotografia de Bolso: Fotografe, Edite e Compartilhe com o Celular", uma capacitação gratuita promovida pelo programa MS Qualifica, no Senac Hub Academy, em Campo Grande. Voltado para a Economia Criativa, o curso é ministrado pela jornalista Mercedes Gabriela Trindade e oferece uma valiosa oportunidade de qualificação para aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar a gestão de seus negócios.

O MS Qualifica é uma iniciativa da Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul), em parceria com a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia). O curso reflete o compromisso do governo estadual em fomentar o desenvolvimento profissional e empreendedor na região.

Durante o primeiro dia de aulas, os participantes exploraram a evolução da fotografia no ambiente digital, além de técnicas essenciais como ângulos, iluminação e enquadramento para capturar imagens de qualidade. No segundo dia, os alunos terão a oportunidade de gravar e editar seus próprios vídeos, aprendendo também a armazenar arquivos de forma eficiente, garantindo a preservação de seu conteúdo.

Mercedes Trindade destacou a importância de dominar as técnicas fotográficas em um mundo cada vez mais digital. "Boas fotos e vídeos são fundamentais para a exposição eficaz de produtos nas redes sociais. Uma imagem atrativa pode fazer toda a diferença na escolha do consumidor", afirmou. O curso é parte de um programa mais amplo que inclui outras capacitações, como identidade visual e marketing digital, com um total de 160 inscritos.

Entre os alunos, a servidora pública Tatiane Silva busca aprimorar suas habilidades para melhorar o conteúdo do seu canal no YouTube. "Quero aprender a tirar boas fotos e aplicar esse conhecimento nas redes sociais. O curso gratuito é fundamental, pois muitos não conseguem arcar com cursos pagos", comentou.

Outros participantes, como Jorcilene Dias Espinosa, diarista, se inscreveram com suas famílias em busca de aprimorar a qualidade das fotos do dia a dia. "Aprender sobre ângulos e iluminação vai fazer muita diferença", afirmou. Monique de Melo, freelancer de marketing digital, vê no curso uma oportunidade de crescimento profissional. "A capacitação gratuita neste momento é incrível e vai me ajudar muito na minha carreira", concluiu.