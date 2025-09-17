Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 20:00

Segurança

Curso de prevenção de incêndios é realizado na comunidade rural de Miranda

Capacitação foi promovida pelo Sindicato Rural e Senar, com apoio da Prefeitura de Miranda

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 16:11

Capacitação gratuita para a comunidade / Divulgação

Nos dias 15 e 16 de setembro, moradores da comunidade Duque Estrada, em Miranda (MS), participaram de um curso de Prevenção de Incêndios, promovido pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A iniciativa contou com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura.

Realizada na residência do pastor Mamedes, a capacitação abordou conteúdos teóricos e práticos voltados à prevenção e combate inicial de incêndios, especialmente em áreas rurais. Os participantes aprenderam sobre o uso correto de extintores, medidas de segurança no campo e ainda participaram de simulações reais de combate ao fogo.

O curso foi ministrado pelo professor Sérgio, com mobilização da agente Fátima Ramos, e integra um conjunto de ações voltadas à formação e conscientização de comunidades rurais para lidar com riscos ambientais.

