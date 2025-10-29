Acessibilidade

29 de Outubro de 2025 • 16:36

Curso de roçadeira capacita moradores da Aldeia Morrinho em Miranda

Atividade reuniu indígenas nos dias 27 e 28 de outubro para formação prática e teórica

Redação

Publicado em 29/10/2025 às 15:18

O curso abordou o uso correto e seguro da roçadeira / Divulgação

Moradores da Aldeia Morrinho, em Miranda, participaram nos dias 27 e 28 de outubro do Curso de Operação e Manutenção de Roçadeira. A capacitação foi promovida pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, com execução técnica do Senar/MS.

O curso abordou o uso correto e seguro da roçadeira, manutenção preventiva e técnicas de trabalho no campo. A formação buscou aprimorar a eficiência e a segurança no manejo das áreas rurais, além de contribuir para o trabalho diário das famílias indígenas.

A iniciativa contou com apoio da Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, coordenada por Wilson Santos. Segundo a administração municipal, a ação integra um conjunto de capacitações voltadas à geração de renda e valorização do trabalhador rural.

