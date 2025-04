Curso de teatro em MS está com inscrições abertas até 12 de maio

Divulgação

A cultura e tradição milenar cênica ganham destaque no Curso de Teatro em Cena intitulado “Explorando o Mundo da Criatividade e da Expressão”, que estará com suas inscrições abertas nesta segunda (14) e se estendem até o dia 12 de maio, para adolescentes e jovens, a partir de 13 anos de idade.

O evento é organizado pela SED (Secretaria de Estado de Educação), por meio da SUPRE (Superintendência de Modalidades e Programas Educacionais), ministrado pelo NUAC (Núcleo de Arte e Cultura).

Acordo com o gestor do NUAC, professor doutor Fábio Germano da Silva, os objetivos do curso são, desenvolvimento pessoal e artístico, formação teatral com introdução às técnicas de atuação e dramaturgia, além de fomentar o trabalho em equipe e a comunicação, preparação para apresentação final ao público e a promoção do entendimento do teatro como arte cultural e social.

O Curso de Teatro em Cena: Explorando o Mundo da Criatividade e da Expressão terá duração de 14 de maio a 10 de dezembro de 2025. Com frequências nas quartas-feiras, das 8h às 9h40 e das 14h às 15h40, no prédio do NUAC - Núcleo de Arte e Cultura – na rua Onze de Outubro, 220 – bairro Cabreúva, em Campo Grande.

Conteúdo

No conteúdo programático os cursistas terão como estudo:

Introdução ao Teatro: Compreensão do teatro como arte e sua importância cultural; Jogos Teatrais e Improvisação: Desenvolvimento da criatividade através da improvisação; Construção de Personagens: Técnicas de criação e desenvolvimento de personagens; Texto e Dramaturgia: Estrutura e criação de cenas originais; Montagem do Espetáculo: Planejamento e organização para a apresentação final; Apresentação Final: Ensaio e apresentação do espetáculo à comunidade.

Inscrições

A formação será ministrada pelo ator, diretor de produção e professor de Educação Física, Pedagogo e cursista de Teatro, Daniel Ferreira Smidt. As inscrições, de 14 de abril a 12 de maio, poderão ser realizadas pelo link https://forms.gle/oPSGBjGhtUUa3mNp7.

Mais informações e dúvidas, poderão ser sanadas no Nuac, pelo telefone 67 3318-5456, ou pelo e-mail E-mail arteecultura.sedms@gmail.com