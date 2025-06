Curso gratuito de Marketing e Redes Sociais abre inscrições em Aquidauana

Escola para Marketing Digital / Ilustrativa

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de Marketing e Redes Sociais, que será realizada entre os dias 23 e 25 de junho, no Núcleo de Geração de Renda, em Aquidauana. A iniciativa oferece uma oportunidade para quem deseja aprender mais sobre o uso estratégico das redes sociais, especialmente para empreendedores e pessoas que buscam se inserir no mercado digital.

Para participar, é necessário ter o Ensino Fundamental completo e possuir um celular. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas presencialmente, das 7h às 12h, no próprio local onde o curso será ministrado: o Núcleo de Geração de Renda, localizado na rua Francisco Pereira Alves, s/n, em frente à Escola CAIC.

A capacitação é voltada para a comunidade em geral e busca promover o desenvolvimento de habilidades práticas, com foco em ferramentas digitais e estratégias de divulgação nas plataformas sociais.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no local de inscrição.

