Curso gratuito ensina Braille para não cegos e incentiva inclusão social

A capacitação é lançada na semana em que se comemora o Dia Nacional do Sistema Braille / Divulgação

A Escola Serpro Cidadão Digital está com inscrições abertas para o curso Sistema Braille para não cegos, iniciativa gratuita e acessível que visa ampliar a conscientização sobre a importância da comunicação inclusiva, contribuindo para a construção de um mundo mais acessível. A capacitação é lançada na semana em que se comemora o Dia Nacional do Sistema Braille, celebrado na última terça-feira, 8 de abril.

Gratuito e voltado a toda a população, o curso vai ensinar a ler e escrever em Braille, destacar a relevância da acessibilidade e apresentar práticas que contribuam para a inclusão de pessoas cegas no cotidiano da sociedade. A formação é autoinstrucional, gratuita e com certificado, e pode ser iniciada a qualquer momento, bastando apenas acessar a plataforma cidadaodigital.serpro.gov.br e se inscrever gratuitamente.

Flexibilidade e autonomia para os alunos

De acordo com a gerente da Divisão de Metodologias e Tecnologias Educacionais do Serpro, Marina Marana, responsável pela elaboração do curso, a proposta oferece flexibilidade total aos participantes. “A Escola Serpro Cidadão Digital disponibiliza cursos com acesso livre, 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso permite que os alunos avancem no conteúdo no seu próprio ritmo e tenham acesso imediato ao certificado ao final do curso, com total autonomia no aprendizado”, explica Marina.

“Nosso objetivo é promover a inclusão digital e capacitar a sociedade para os desafios desse mundo digital”, compartilha o gerente da Divisão de Destreza Digital da empresa pública de TI, Carlos Henrique Machado. O gestor detalha que, atualmente, a Escola oferece 38 cursos gratuitos, além de vídeos e tutoriais, que vão desde o uso de ferramentas básicas até temas como combate às fake news, aplicativos de governo e habilidades digitais.

Disciplinas:

Leitura e escrita em Braille

A importância da acessibilidade

Como ajudar na inclusão de pessoas cegas

Para fazer sua matrícula é simples. Basta clicar em “criar uma conta” na página inicial da escola, fazer seu login e escolher o curso Sistema Braille para não Cegos no ambiente logado da escola.

Lembre-se: além de serem todos abertos, não há limite para o número de cursos nos quais você pode se inscrever.

Conheça a Escola Serpro Cidadão Digital

Lançada em junho do ano passado, a Escola Serpro Cidadão Digital é uma plataforma de educação online gratuita criada pelo Serpro para capacitar a sociedade no uso crítico e consciente da tecnologia. Com cursos rápidos, práticos e acessíveis, a escola tem como foco o desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para o exercício da cidadania no ambiente digital.

A iniciativa integra o compromisso da empresa em promover inclusão e transformação sociodigital. Todas as pessoas têm acesso a trilhas de conhecimento que abrangem tecnologia, incluindo ferramentas digitais e programação; cursos de desenvolvimento pessoal e profissional; webinários e podcasts de Governança, Riscos, Compliance e Integridade (GRCI); e ainda palestras e debates sobre ESG, abordando os pilares Ecoambiental, Social e Governança, além de assuntos transversais a estes.

"A Escola Serpro Cidadão Digital visa democratizar o acesso à educação digital, preparando os cidadãos para usar a tecnologia de forma crítica e eficaz. A escola busca constantemente ampliar sua oferta de cursos, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva”, conclui Carlos Henrique Machado.

*Com informações da Agência Gov.br