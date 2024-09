Curso no TCE-MS explica os tipos de dimensionamento de pavimento asfáltico

Divulgação

Servidores da Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e Meio Ambiente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul participam de 16 a 20 de setembro do último módulo do curso “Engenharia de Pavimentação para Fins Rodoviários - Mecânica dos Pavimentos”. A capacitação está sendo realizada no laboratório da Escoex e tem como objetivo prover conhecimentos específicos da área de engenharia rodoviária aplicada à auditoria.

Estão sendo abordados temas específicos sobre a mecânica dos pavimentos, como Conceitos Gerais; os tipos de Dimensionamentos Empírico e Mecanicista-Empírico; Contagem de Tráfego; Determinação do Número N, a Prática de Dimensionamento MeDiNa e a Prática de Retroanálise BackMeDiNa.

Conforme explica a assessora técnica da Corte de Contas e doutoranda em engenharia de transportes (COPPE-UFRJ), Claudeny Simone Alves Santana, este é o 4º módulo e encerra o curso, sendo a etapa em que os alunos começam a entender todo o processo de dimensionamento dos pavimentos. “Um dos objetivos do TCE-MS junto à Escoex é trazer o que há de mais novo e o que há de mais tecnológico relacionado aos processos de construção desses pavimentos. Após a conclusão desse curso, os técnicos e auditores de controle externo vão estar aptos para fazerem análises mais criteriosas relacionadas aos processos de obras rodoviárias aqui do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul”.

A capacitação faz parte do planejamento estratégico da Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e Meio Ambiente do TCE-MS. O curso foi dividido em quatro módulos: o primeiro teve como tema a terraplanagem; o módulo 02 abordou a pavimentação; o módulo 03 esclareceu sobre o controle tecnológico e serviços de pavimentação e neste último módulo (04), sobre os tipos de direcionamento de pavimentação.