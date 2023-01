Curto-circuito em microondas mobiliza Corpo de Bombeiros no Centro

Não houve feridos / (Foto: Divulgação)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada após um microondas pegar fogo na agência bancária da Rua Teodoro Rondon, entre Manoel Antônio Paes de Barros e Marechal Mallet, Centro de Aquidauana. Não houve pessoas feridas no acidente.

Por volta das 12h25, as viaturas de resgate e combate a incêndio foram acionadas para atender ocorrência de incêndio no prédio. Chegando no local a guarnição se deparou com a cozinha e áreas adjacentes com fumaça branca, foi realizada vistoria nos cômodos, pavimento superior e não foi constatado chamas.

Após inspeção foi constatado provável curto-circuito em fiação elétrica durante o uso de aparelho do tipo microondas.