Curto em ar condicionado causa incêndio em anfiteatro de Corumbá

Anfiteatro Salomão Baruki / Divulgação/UFMS

Um princípio de incêndio no anfiteatro Salomão Baruki, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) de Corumbá, mobilizou o Corpo de Bombeiros. Vigilante de plantão combateu chamas com extintor e evitou propagação.

Por volta das 17h13 de sábado, 27, um curto-circuito atingiu o ar condicionado no espaço, mas controlado pelo servidor de plantão, evitando destruição do local público. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para rescaldo.

Ninguém ficou ferido no incidente.