De Anastácio, amigos e familiares se despedem do engenheiro Glândio Xavier Nogueira

Glândio Xavier deixa legado na região / Arquivo pessoal

Faleceu nesta quarta-feira, 3, o engenheiro Glândio Xavier Nogueira, aos 80 anos, vítima de um AVC. Glândio deixa um legado marcante em Anastácio, onde foi não apenas um líder comunitário, mas também um nome fundamental na história regional.

Casado com Crecência Baes e pai de Rhafael e Beatriz, Glândio era amplamente reconhecido como um anastaciano dedicado e comprometido com o desenvolvimento de sua cidade. Seu trabalho foi tão significativo que ele é mencionado no novo livro “A Saga Desbravadora de Afonso Martins Paim”, do escritor José Pedro Frazão, destacando sua contribuição na construção da igreja Nossa Senhora de Lourdes, marco importante para a comunidade da Margem Esquerda.

Segundo relatos no livro, Glândio foi o responsável pelo projeto arquitetônico do templo. Além disso, sua visão e preocupação com o futuro político e urbanístico de Anastácio são evidentes, como registrado na página 197 do livro, onde ele levantou questões importantes sobre a representatividade da Margem Esquerda no contexto municipal.

A comunidade de Anastácio se despede de Glândio Xavier com pesar, lembrando-se não apenas de suas realizações profissionais, mas também de seu caráter humano e sua dedicação à sua cidade e sua família. Que seu legado de compromisso e serviço inspire futuras gerações a contribuir para o bem-estar de sua comunidade, assim como ele fez ao longo de sua vida.

Informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.