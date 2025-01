De Anastácio, dançarino Betinho se torna acrobata em nova jornada pelo circo

Betinho durante o treinamento / Arquivo pessoal

Foi na parada do circo em Campo Grande que o dançarino soube da seleção para o elenco. Apesar de nunca ter sonhado com a vida "nômade" da jornada circense, agora, o anastaciano está se qualificando para apresentações ao redor do mundo.

O jovem de apenas 20 anos, José Roberto Amarilha Guerra, mais conhecido como Betinho Junior, traça uma nova caminhada na vida artística: acrobacias de circo. O talento de Anastácio está atuando há seis meses com a trupe do Le Cirque, em espetáculos pelo Brasil.

"Me interessei porque eles valorizam demais os artistas, principalmente em relação à questão do cachê. Entrei como bailarino, mas já estou treinando como acrobata com meu coach, que é um dos filhos do dono. O nome dele é Emilian Stevanovich e ele tem muita bagagem pela Europa", descreve.

Neste ano, Betinho se mudou para a capital após receber a oportunidade de uma bolsa na escola de dança, mas se reuniu com a trupe do Le Cirque ao visitar os bastidores. Filho de José Roberto, conhecido como professor Betinho do Anastadance, ele está passando as férias na cidade natal e conta sobre a adaptação.

"O circo é uma ponte para você conquistar muita coisa, até no quesito de conhecer países. A cada dois meses, você está em um lugar diferente. É bem difícil se adaptar, ainda mais porque estou há seis meses nesse mundo, que é extremamente oposto da minha realidade."

Contudo, nos últimos meses, Betinho já se apresentou em Campo Grande e Londrina, no Paraná. "Treino sempre. Comecei a me cuidar mais todos os dias também, porque sempre tenho que estar em contato com o público."