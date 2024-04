Escritora de Anastácio entrega livro Comunicação Não Violenta a ministra

A ideia é a disseminação do conhecimento dessa área para o público feminino. / Divulgação

A escritora de Anastácio e filha do advogado Adão Salemaq, Ariane Osshiro, realiza na próxima quinta-feira, dia 4, a entrega do livro Comunicação Não Violenta para Mulheres para a Ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves.

O evento será no Bloco A do Auditório Central da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, das 10h10 às 11h30. Ariane explica que a entrega foi um convite da Kelly Costa do movimento Sempre Vivas e organizadora do evento.

“O livro foi lançado no ano passado no evento 3⁰ Senac Hub Innovation. O processo de escrita foi muito importante para mim. Trouxe conexão com todos os meus anos de trabalho com Comunicação Não Violenta. O objetivo da entrega para a ministra Cida é a congruência entre a temática do livro, que é o único do Brasil e do mundo que fala sobre essa temática para mulheres. A ideia é a disseminação do conhecimento dessa área (Comunicação Não Violenta) para o público feminino”.

Através da ministra, o livro também chegará às mãos da primeira-dama Janja Lula da Silva e à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.



Sinopse

"Renascer - Comunicação Não Violenta para Mulheres" é um livro transformador que mergulha nas profundezas da comunicação feminina, guiando as leitoras em uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Com uma introdução envolvente à Comunicação Não Violenta (CNV), o livro revela os padrões de comunicação prejudiciais presentes na sociedade atual e oferece ferramentas para identificar e expressar emoções de maneira saudável.

Através de histórias inspiradoras e exemplos práticos, as mulheres aprenderão a desenvolver empatia, fortalecer relacionamentos interpessoais e comunicar limites e necessidades de forma assertiva e respeitosa. O livro também aborda estratégias para superar conflitos e resolver problemas utilizando a CNV, tanto em relacionamentos afetivos quanto familiares e profissionais.

Além disso, "Renascer” explora o poder da CNV no autoempoderamento feminino, incentivando a autenticidade e a confiança nas mulheres. Com capítulos dedicados à maternidade, cuidado com a exaustão emocional, liderança feminina e a importância da CNV no combate ao racismo, o livro abraça a diversidade e promove uma mudança positiva na vida das mulheres.

Prepare-se para renascer, se reconectar com sua essência e transformar sua forma de se comunicar. Este livro é um convite para as mulheres abraçarem a Comunicação Não Violenta e se tornarem protagonistas de suas próprias histórias.