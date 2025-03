Sul-mato-grossense Ana Castela compra mansÃ£o em Orlando

Reprodução Instagram

Aos 21 anos, a cantora Ana Castela, natural de Mato Grosso do Sul, realizou o sonho de adquirir uma mansão luxuosa em Orlando, Flórida, avaliada em cerca de R$ 7 milhões. A residência, que conta com nove quartos espaçosos, ficará próxima à casa da atriz Bruna Marquezine.

Empolgada com a conquista, Ana compartilhou a novidade com seus mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e agradeceu pelas mensagens de carinho.

"Obrigada a todas as mensagens de apoio. Fico feliz em ver que tantas pessoas comemoram a felicidade da minha família. Que Deus proteja e abençoe todos vocês", escreveu a artista.

A decoração da nova mansão será responsabilidade da arquiteta Ingrid Peski, com supervisão do empresário Rodrigo Branco. A residência deve estar pronta em julho e será disponibilizada para aluguel após essa data.

Ana Castela, uma das maiores sensações do sertanejo atual, é dona de sucessos como "Pipoco", "Solteiro Forçado" e "Nosso Quadro". Em 2023, teve a honra de dividir os vocais com Roberto Carlos no especial de fim de ano.

Com a nova aquisição, Ana se junta a outras celebridades brasileiras que possuem imóveis no exterior, como as atrizes Larissa Manoela e Bruna Marquezine.