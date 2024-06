Defensor Público de MS é destaque com projeto no Prêmio Innovare

Projeto sustentável / Divulgação

O Defensor Público Estadual Bruno Augusto de Resende Louzada, de Mato Grosso do Sul, teve seu projeto selecionado para concorrer ao Prêmio Innovare, reconhecido por destacar iniciativas inovadoras no campo da justiça e do direito. A prática desenvolvida por Louzada foca nas diretrizes ESG (Environmental, Social and Governance), abordando aspectos ambientais, sociais e de governança.

O projeto enfrenta diversos desafios, incluindo a redução da geração de resíduos sólidos, promoção do bem-estar no ambiente de trabalho, e engajamento comunitário através de ações sociais. Além disso, a iniciativa visa manter total conformidade com a legislação vigente em todas as esferas da atividade institucional da Defensoria Pública.

Uma das inovações centrais do projeto é a busca contínua por formas de minimizar os impactos ambientais, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e sustentável. A prática também se destaca na promoção da igualdade, respeito à diversidade e no desenvolvimento social, elementos fundamentais para aperfeiçoar a justiça social no contexto da Defensoria Pública.

O processo de implantação do projeto ocorreu de maneira gradual, começando por mudanças simples no cotidiano, como a substituição de copos plásticos por garrafas individuais de inox, e evoluindo para a implementação de ações mais complexas que requeriam maior planejamento e envolvimento de diversos agentes públicos.

Ao adotar políticas públicas alinhadas aos critérios ESG, o projeto não apenas fortalece a preservação do meio ambiente, mas também promove o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. A transparência e responsabilidade nas práticas de governança pública aumentam a confiança da população nas instituições, melhorando a eficiência e eficácia da administração pública como um todo.