Defensoria abre oportunidade para analista jurídico, psicólogo e assistente social

Divulgação/ DPEMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado voltado a formar cadastro de reserva para contratações temporárias e por prazo determinado de analista jurídico, psicólogo e assistente social. As inscrições, feitas neste site, começaram nessa quarta-feira (19) e vão até às 18h30 (horário de MS) de 25 de março.



Os futuros contratados atuarão no projeto Porta de Entrada, iniciado em 2022 a partir de um convênio celebrado entre a Defensoria e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). De acordo com o edital de abertura das inscrições, a remuneração varia de R$ 5.249,35 a R$ 5.325,59 para jornada de 40 horas semanais.



O edital prevê reserva de vagas para negros, pessoas com deficiência e indígenas. Também conforme o documento, o Porta de Entrada visa “realizar o controle jurídico pleno da entrada de pessoas em situação de cárcere nas unidades prisionais e evitar a manutenção indevida de pessoas na prisão”.



Mais informações – O interessado no projeto Porta de Entrada deve ler o edital de abertura das inscrições na íntegra. Se tiver dúvidas, pode enviar mensagem de e-mail para o endereço seletivoportadeentrada@defensoria.ms.def.br.

