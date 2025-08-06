Acessibilidade

06 de Agosto de 2025

Defensoria consegue redução de pena de jovem condenada por tráfico de drogas em MS

Pena inicial de quase sete anos e meio foi reduzida para 1 ano e 8 meses após habeas corpus no STJ

Redação

Publicado em 06/08/2025 às 20:05

Prédio da Defensoria Pública em Campo Grande / Foto: Divulgação

Uma jovem de 25 anos teve a pena por tráfico de drogas significativamente reduzida, graças à atuação da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Inicialmente condenada a quase sete anos e meio em regime semiaberto, a mulher agora cumprirá apenas 1 ano e 8 meses, uma redução de cerca de seis anos.

A defensora pública Sandra Regina Santos de Vasconcelos, da 13ª Defensoria Criminal de 2ª Instância, impetrou um habeas corpus no STJ (Superior Tribunal de Justiça), que liminarmente reconheceu a diminuição da pena. Antes, o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) havia negado o benefício.

A redução foi possível com base na Lei Antidrogas (Lei Federal 11.343/06), que permite diminuir a pena de 1/6 a 2/3 para réus primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa.

“Durante a instrução processual, ficou evidente que ela atuou apenas como ‘mula’, transportando drogas. Não se pode admitir que alguém que é utilizado pelo tráfico tenha cerceado seu direito à diminuição da pena”, afirmou Vasconcelos.

Desde 6 de outubro de 2023, a jovem responde ao processo em liberdade e será intimada a comparecer em juízo para início do cumprimento da pena.

ÚLTIMAS

GALERIA DE FOTOS

Fotos da 2ª Passeata da Paz em Anastácio/MS

Anastácio sediou a 2ª edição da Caminhada "Todos por Elas", uma mobilização que integra a campanha Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência contra a mulher

Saúde

Criança de 5 anos é internada em estado grave após picada de escorpião em MS

Acidente ocorreu em Naviraí e é o segundo caso envolvendo crianças e animais peçonhentos registrado no estado em agosto

